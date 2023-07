Matrimoni e unioni civili tornano ad essere celebrati nei giardini comunali e nell'aula consiliare

Domani, 13 luglio, tre coppie coroneranno il loro sogno con rito civile nei giardini comunali. Tornano ad essere celebrati nella sede del Comune di Latina i matrimoni e le unioni civili. Il servizio riapre le porte alle nozze anche nella sala consiliare del palazzo di Piazza del Popolo nelle giornate di venerdì e sabato.

Le celebrazioni erano state infatti sospettate nella sede di via Ezio da due anni. Ora un nuovo piano di lavoro del servizio Demografico, collecitato dalla sindaca Celentano e dall'assessora Francesca Tesone, consentirà servizi aggiuntivi all'utenza, erogati in orari inusuali rispetto al servizio ordinario di celebrazione dei matrimoni e delle costituzioni delle unioni civili, in applicazione all’apposito regolamento.



“Sin dal primo giorno del mio insediamento – ha dichiarato la prima cittadina – ho ricevuto da parte dei cittadini in procinto di sposarsi o di unirsi civilmente la richiesta di poter organizzare la cerimonia nei giardini del palazzo comunale e nell’aula consiliare. Con il nuovo progetto siamo in grado di poter soddisfare queste richieste, nel rispetto di un calendario prestabilito e in base alle esigenze di organizzazione degli uffici. Esprimo soddisfazione per questo risultato che consente all’istituzione Comune di avvicinarsi alle esigenze della comunità”. “Viste le richieste pervenute da numerose coppie – ha spiegatoTesone – mi sono subito attivata sollecitando la definizione del progetto fermo da diverso tempo. Grazie alla collaborazione degli uffici siamo riusciti ad accelerare l’iter. Finalmente i cittadini di Latina avranno la possibilità di sposarsi e di unirsi civilmente scegliendo la sede che ritengono più appropriata all’evento”.



Fino al 30 ottobre, matrimoni e unioni civili potranno essere celebrati il giovedì pomeriggio, dalle 17.30 alle 18.30, il venerdì dalle 16.30 alle 18.30, e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 e alle 18.30. Dal 2 novembre e e fino alla fine di aprile, le cerimonie potranno avere luogo il giovedì dalle 17.30 alle 18.30, il venerdì dalle 15.30 alle 17.30 e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30.



Nel rispetto degli orari previsti, a seconda delle sedi, le prenotazioni, da concordare al momento della pubblicazione o della dichiarazione costitutiva, saranno limitate a un numero di matrimoni e unioni civili compatibili con le esigenze di organizzazione del servizio e con la durata della cerimonia. Saranno applicate le tariffe aggiornate con deliberazione del commissario straordinario, assunta con i poteri di giunta, la numero 201 del 3 maggio scorso. Le prenotazioni seguiranno l’ordine cronologico della presentazione della richiesta, compatibilmente con la disponibilità delle sale. Restano esclusi dal calendario delle celebrazioni le domeniche, tutti i giorni festivi, il 24 dicembre, il 30 e 31 dicembre e il venerdì e il sabato antecedenti alle consultazioni elettorali.