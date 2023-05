Nuovo codice degli appalti: il ministro Salvini a Latina inaugura il programma di formazione

"La sfida del nuovo codice dei contratti pubblici" è il titolo della tavola rotonda organizzata dall'Ance di Latina, prefettura e Camera di commercio Frosinone e Latina. Un evento che si è tenuto ieri, martedì 30 maggio, alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e anche del prefetto Maurizio Falco, del presidente della Camera di Commercio Giovanni Acampora, del presidente dell'Ance Pierantonio Palluzzi, del Consigliere di Stato Giovanni Sabbato e di Danilo Del Gaizo vice avvocato generale dello Stato.

"Questo nuovo codice - ha esordito Salvini - può essere parte di una rivoluzione infrastrutturale, economica e sociale che porterà l'Italia nei prossimi anni a vivere il boom economico che hanno vissuto i nostri genitori. Conto che dal 1 luglio sia uno strumento di lavoro utile. Abbiamo cercato di coniugare le esigenze delle imprese e dei Comuni dando maggiore fiducia ai sindaci. E' chiaro che quando cambia una normativa occorre un po' di tempo per un cambio culturale. Questo codice è frutto di un'operazione di ascolto di associazioni, ordini professionali, sindacati e moltissimi altri che hanno dato il loro contributo". Il ministro Salvini si è poi soffermato anche sul badge di cantiere, una novità nata proprio nella provincia pontina che consente la registrazione quotidiana della presenza dei lavoratori all'interno dei cantieri per monitorare il personale impiegato, la regolare assunzione, la tipologia di contratto applicata e l'effettiva corrispondenza tra mansione e lavoro svolto, nell'ottica di un'azione di contrasto al lavoro nero e all'evasione. "Ben vengano - ha aggiunto - le migliori pratiche del locale che possono essere applicate nel generale".

Salvini non ha mancato poi di commentare l'esito del voto delle amministrative che quasi ovunque ha consegnato la vittoria al centrodestra: "Come Lega e come centrodestra - ha dichiarato - non posso che ringraziare gli italiani per le straordinarie vittorie ottenute quasi ovunque, da Nord a Sud, che sono merito per i nostri sindaci che hanno lavorato bene a livello locale come Lega e come centrodestra ma sono anche un ok al governo nazionale che in questi sette mesi ha dimostrato che volere è potere. Io sto cercando di sbloccare cantieri e opere pubbliche fermi da tanti anni, quindi è un voto comunale che ci da più forza e come governo ci dice andate avanti".

"La sfida del nuovo Codice dei Contratti Pubblici è un’iniziativa che si innesta in un solco già tracciato che è quello, appunto, del Modello Latina - ha aggiunto il presidente Giovanni Acampora - Un modello che sottolinea l’importanza di un’alleanza strategica tra Istituzioni, enti, imprese e rappresentanze sindacali per lo sviluppo e la crescita dei territori. Un approccio condiviso, con spirito di squadra, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, dalla prefettura di Latina e da sua eccellenza il prefetto Maurizio Falco. La messa a terra di questo ‘Modello’ ha portato alla scelta di realizzare il corso di formazione al quale diamo il via oggi con un programma altamente qualificato, che vede impegnate le migliori professionalità.Un’azione formativa che rappresenta un ulteriore strumento a disposizione delle imprese, dei professionisti e delle Istituzioni locali e che abbiamo voluto realizzare con tempestività".

"Abbiamo deciso di attivare una procedura di formazione costante sul nuovo codice degli appalti - ha spiegato anche Piarantonio Palluzzi - E' fondamentale formare le persone sulle nuove regole del gioco perché solo così è possibile non perdere tempo quando diventeranno sostitutive delle vecchie regole. E' bene essere formati e dal 1 luglio partire subito. Ci saranno quattro incontri da quattro ore ciascuno con massimi esperti in materia di opere pubbliche".