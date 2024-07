Morte di Satnam: Uila e Fai acquisteranno i biglietti aerei per far venire in Italia i familiari

Ancora una iniziativa di solidarietà nei confronti dei familiari di Satnam Singh, il bracciante indiano deceduto il 17 giugno scorso in seguito ad un grave infortunio sul lavoro. Uila Uil e la Fai Cisl di Latina hanno deciso di farsi carico del costo dei biglietti aerei per consentire alla sua famiglia di raggiungere l'Italia per l’ultimo saluto alla salma e per ottenere giustizia rispetto alla sua morte.

"Attualmente l’ambasciata italiana a Nuova Delhi - spiegano per la Fai Cisl e la Uila Uil Islam Kotb e Giorgio Carra - è in attesa di incontrare la famiglia di Satnam composta dai genitori, dalla sorella e dal fratello con la moglie e due figli minori per rilasciare loro i visti di ingresso in Italia che consentirebbero la partecipazione alle esequie a Cisterna dove Satnam risiedeva insieme alla compagna. L’incontro con l’Ambasciata si è reso possibile a seguito del perfezionamento del rilascio dei passaporti a tutti i componenti della famiglia. Le comunità indiane di Latina, in rapporto diretto e costante con la Uila Uil e la Fai Cisl, hanno evidenziato la necessità di offrire un aiuto concreto alla famiglia per venire in Italia e soggiornarvi il tempo necessario per le esequie, per la definizione dei risarcimenti previsti dall’Inail e per seguire da vicino l’iter giudiziario conseguente all’incidente mortale subito sul posto di lavoro".

Relativamente al soggiorno dei familiari l'amministrazione comunale tramite il sindaco Valentino Mantini e l’intera giunta ha consultato le comunità indiane ed ha assicurato la sua disponibilità di trovare un alloggio a carico dell’amministrazione ed il necessario supporto per la loro permanenza, almeno per tutto il periodo della durata del visto di ingresso. Rispetto all'acquisto dei biglietti di andata e ritorno dall’India la Uila Uil e la Fai Cisl di Latina, hanno deciso di farsi carico di tale costo.