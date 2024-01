L'anno si chiude con 1.083 nascite, al Goretti il primo nato dell'anno arriva il 2 gennaio

La prima nata della provincia di Latina nel 2024 è stata Elisa, residente sul territorio ma venuta alla luce a Roma alla mezzanotte in punto. Il primo nato all'ospedale Goretti di Latina si è fatto invece attendere fino al 2 gennaio. Si chiama Giovanni, è nato con un parto cesareo elettivo alle 10,30 di ieri, sta benissimo e pesa 3 chili. La sua famiglia abita a Latina ed è pronta a tornare presto a casa con il nuovo arrivato.

Da anni non accadeva che a Latina si dovesse attendere così tanto, ma molti diversi bambini nel reparto del Goretti sono venuti alla luce il 30 e il 31. Il primario della Uoc di Pediatria e Neonatologia, il professor Riccardo Lubrano, assicura però che, a fronte di un calo generalizzato della natalità che riguarda tutto il Paese, l'ospedale di Latina ha chiuso l'anno con un dato di nascite perfettamente in linea con quello degli anni passati. "Abbiamo avuto nel 2023 - spiega il professor Lubrano - 1.083 nascite, un dato che è rimasto più o meno costante negli anni, considerata la denatalità che riguarda tutte le regioni e i comuni italiani. Lo consideriamo quindi un buon risultato. Da due anni inoltre il nostro reparto ha una terapia intensiva neonatale che consente dunque di partorire in totale sicurezza anche nei casi più complessi o a rischio. Era molto importante mettere in sicurezza la provincia da questo punto di vista e riuscire a garantire cure adeguate anche di livello complesso, questa era una priorità e siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo".

"Intanto ricordiamo che al Goretti viene praticata la Pma, la procreazione assistita - aggiunge il professor Riccardo Lubrano - mentre mancano gli anesisti per garantire l'epidurale alle donne che devono partorire e che ne fanno richiesta, ma contiamo di superare al più presto anche questa criticità".