Nuove disposizioni per le mascherine di protezione: ancora obbligatorie negli ospedali della provincia

Con l'entrata in vigore della nuova ordinanza del ministero della Salute del 28 aprile scorso, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da Covid-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”, la Asl specifica che nelle strutture ospedaliere di Latina, Terracina, Fondi e Formia resta in vigore l’obbligo di utilizzare mascherine respiratorie (preferibilmente Ffp2) insieme all’adozione di altri comportamenti igienico-sanitari ormai noti (igiene delle mani, igiene respiratoria, rispetto di misure di isolamento) in tutti gli ambienti in cui si svolgono attività e prestazioni sanitarie, come reparti di degenza, ambulatori, servizi diagnostici, e negli ambienti chiusi in cui sono presenti più persone, come sale di attesa, sportelli pubblici e ascensori. La mascherina non è invece obbligatoria, ma resta fortemente raccomandata. negli spazi connettivi (ingresso, corridoi, scale).

Dovranno continuare a indossare i dispositivi di protezione i visitatori dei pazienti ricoverati, ma decade l’obbligo di eseguire il tampone. L’esecuzione di tampone naso-faringeo per Covid viene invece mantenuta all’ingresso in pronto soccorso, all’accettazione, alla dimissione e trasferimento del ricovero e ovviamente in tutti i casi sospetti infezione da virus Covid.

Negli altri servizi della Asl di Latina e nelle altre strutture sanitarie del territorio permane l’obbligo di indossare mascherine respiratorie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di ospitalità e lungodegenza, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli hospice, nelle strutture riabilitative e residenziali per anziani, anche non autosufficienti. Non hanno l’obbligo di indossare la mascherina i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso o che devono comunicare con una persona con disabilità.