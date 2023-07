Nuovi servizi digitali per il cittadino: si evolve il sito web del Comune

Si evolve il sito web del Comune di Latina con l'attivazione di nuovi servizi digitali rivolti al cittadino. Questa mattina, giovedì 27 luglio, si è tenuto un primo incontro informativo tra i referenti della società Kibernets e i dirigenti comunali. La società Kibernets è aggiudicataria della procedura aperta relativa al nuovo sito finanziato con i fondi del Pnrr, misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino”, che ha come obiettivo quello di rendere più efficienti i servizi al cittadino, migliorandone l’accessibilità nel rispetto delle linee guida e specifiche tecniche Agid.

La sindaca Matilde Celentano, presente in sala per i saluti istituzionali, ha voluto sottolineare l'importanza di questo passaggio: “Cogliamo questa occasione per migliorare l’efficienza nel sistema di risposta al cittadino, per avvicinare l’utenza all’istituzione Comune"

I lavori sono stati coordinati da Boris Marzilli, dirigente del servizio comunale Innovazione e Servizi Digitali, che ha voluto coinvolgere i colleghi al fine di promuovere la collaborazione degli uffici per la riuscita del progetto “il cui finanziamento, di importo pari a 516.323 euro, sarà liquidato soltanto alla verifica dei parametri dell’architettura dell’informazione contenuta nel progetto”. Il progetto è partito il 20 luglio scorso e sarà completato entro il mese di febbraio.