A Latina un omaggio floreale in ricordo di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

Una cerimonia in ricordo della giornalista Ilaria Alpi e dell'operatore Miran Hrovatin, entrambi uccisi a Mogadiscio, in Somalia, il 20 marzo del 1994, mentre lavoravano a un'inchiesta sul traffico di armi e di rifiuti tossici. L'appuntamento è domani, giovedì 18 marzo, alle 11,30, in Piazza Ilaria Alpi a Latina.

Saranno presenti il sindaco Damiano Coletta e il presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana Giuseppe Giulietti. Una cerimonia in forma ridotta e senza la presenza del pubblico in ottemperanza alle normative anti covid vigenti. Il sindaco e il presidente della Fnsi deporranno un omaggio floreale davanti alla targa intitolata alla giornalista Rai che 27 anni fa è stata assassinata insieme all’operatore Hrovatin, un duplice omicidio per il quale, nonostante le indagini e i processi, non è stata ancora fatta chiarezza né sul movente, né sui responsabili.