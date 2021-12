Commercialisti, l'Ordine premia gli iscritti con 25 e 50 anni di professione

Si sono svolte a Latina, Terracina, Fondi e Aprilia le premiazioni, organizzate dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia, le premiazioni di tutti i professionisti che hanno raggiunto i 50 e i 25 anni di iscrizione all’albo.

Le cerimonie, che fanno ormai parte della tradizione dell’ordine pontino, si sono nuovamente tenute dopo l’interruzione legata al periodo di emergenza sanitaria, così consentendo di premiare tutti i colleghi che hanno raggiunto questi importanti traguardi dal 2015 al 2021.

Il consiglio ha così voluto ringraziare e gratificare i commercialisti che si sono impegnati in tutti questi anni nello svolgere la professione e nel portare avanti la categoria, contestualmente valorizzando i territori di appartenenza.

Infatti, le premiazioni itineranti, hanno consentito di apprezzare le capacità organizzative dei colleghi delle città e le suggestive locations scelte. L’accoglienza, oltre che dal presidente Efrem Romagnoli è stata curata, a Latina anche dalla vice presidente Adelia Davoli, a Terracina dal tesoriere Luigi Maragoni e dal revisore Donato Forlenza, ad Aprilia dal presidente dell’organismo di supporto dell’ordine - associazione commercialisti formazione e socialità Valerio Raffaelli, a Fondi dal segretario Dante Stravato. La cerimonia si è ovunque articolata nella consegna degli attestati, appositamente editi per documentare il 50° e 25°anniversario, nelle foto ricordo, e si è conclusa, in modo del tutto informale, con l’aperitivo di augurio per il prosieguo della professione.

Il presidente Romagnoli ha commentato: “Il significato di queste premiazioni nasce dalla volontà di valorizzare i colleghi che, grazie all’attività svolta nelle varie città della provincia di Latina, hanno fatto crescere la nostra professione, e nell’affermazione del senso di appartenenza alla categoria dei commercialisti e degli esperti contabili”.