A Latina torna il Villaggio di Natale: casette di legno per gli acquisti e un trenino nella ztl

Il commissario straordinario del Comune di Latina Carmine Valente ha firmato una delibera contenente le linee di indirizzo per la realizzazione delle manifestazioni in piazza legate al Natale, nel periodo compreso tra il 1 dicembre e il 2 gennaio.

Anche quest'anno tornerà dunque nella zona dell'isola pedonale il "Villaggio di Natale", con le tradizionali 28 casette di legno per la vendita e l'esposizione di prodotti alimentari e non, provenienti dal territorio pontino e preferibilmente di produzione artigianale. Sarà inoltre allestita di nuovo la pista sul ghiaccio ma questa volta, come si legge nella delibera, i luoghi indicati saranno i parchi comunali: Falcone e Borsellino o il Parco San Marco. E si aggiunge anche la proposta di installare manufatti per attività ludoco ricreative sempre a tema natalizio, come la casetta di Babbo Natale. Un'altra novità contenuta nella delibera è poi quella di un trenino itinerante, con stazione in Piazza del Popolo e l'itinerario nelle strade della ztl.

La realizzazione di tutte le attività in programma sarà a cura di soggetti esterni ai quali affidare la gestione, la titolarità e la responsabilità delle manifestazioni.