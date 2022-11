Latina ospita il congresso nazionale di Arcigay

Sarà Latina ad ospitare nel fine settimana il XVII congresso nazionale di Arcigay, la più grande associazione lgbtqi+ italiana.

L’evento, che vedrà la presenza dei delegati in arrivo da tutta Italia, è in programma nel capoluogo pontino da venerdì 11 a domenica 13 novembre. Nello specifico, il congresso nazionale serve a rieleggere le cariche sociali dell’associazione, oltre a votare la mozione congressuale e gli ordini del giorno e, come da regolamento, è stato preceduto dai 65 congressi territoriali, attraverso i quali sono stati eletti i 164 delegati che venerdì si riuniranno nell’Hotel Europa di Latina sede della tre giorni.

Nella giornata inaugurale di venerdì 11 novembre, l’unica aperta al pubblico e alla stampa, con i lavori in programma dalle 14,30 alle 19, si terrà la relazione del segretario generale uscente di Arcigay, Gabriele Piazzoni, e del presidente nazionale uscente Luciano Lopopolo; a seguire, i saluti de* rappresentant* di partiti, associazioni, istituzioni.

L’unica mozione al voto del congresso, poi, si intitola “Una comunità in movimento, la nostra rivoluzione gentile” e candida come segretario generale Gabriele Piazzoni e come presidente Natascia Maesi. Come sempre l’invito è stato trasmesso alle più alte cariche dello Stato.