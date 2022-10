Passeggiata del Fair Play con “Special Olympics” nel segno dell’inclusione

Ci sarà anche il patrocinio e il sostegno di Special Olympics alla "Passeggiata del Fair Play e dell'inclusione", l'evento in programma domani, sabato 15 ottobre a partire dalle 9. Un'iniziativa promossa dal Panathlon Club di Latina in collaborazione con la Fondazione Varaldo Di Pietro, che ha lo scopo di promuovere la cultura sportiva come catalizzatore di valori universali positivi, veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale.

“Lo sport davvero è maestro di vita – afferma Giovanni Di Pietro, presidente della Fondazione Varaldo Di Pietro - e può dare un indirizzo costruttivo alla formazione delle nuove generazioni grazie a valori rappresentati come il Fair Play. Il rispetto dell’avversario , ma anche la lealtà, il coraggio, l’impegno, il sacrificio, la dedizione, la gioia di una vittoria e l’amarezza per una sconfitta, sono scuola di vita. L’inclusione è invece sintesi finale della pratica agonistica che abbatte qualsiasi barriera, sia questa nazionale che etnica e religiosa superando e annullando ogni diversità , senz’altro questo il valore massimo da insegnare ai più giovani.. Ed è in questa ottica che la Fondazione Varaldo Di Pietro ha realizzato il primo monumento in Europa dedicato all’inclusione attraverso lo sport dedicandolo a Eunice Kennedy, fondatrice di Special Olympics, di cui lo stesso Istituto ne è tra i maggiori sostenitori a livello internazionale . A tal proposito ricordiamo che Latina è l’unica città in Europa ad ospitare due monumenti simbolo dei valori dello Sport avendo il Panathlon Latina insieme a tale Fondazione già precedentemente realizzato e donato alla città il Monumento al Fair Play .”

All’evento patrocinato anche dal Panathlon International, dal Comune di Latina, dalla Provincia di Latina, dal Coni e dal Cip regionale, parteciperanno gli studenti di diversi istituti scolastici tra cui il liceo sportivo Grassi di Latina con i ragazzi che , durante il percorso della passeggiata, daranno vita a un flash mob proprio sul tema dell’inclusione attraverso lo Sport. La manifestazione però è aperta a tutti coloro (associazioni, società sportive, studenti, singoli cittadini) che vorranno condividere i valori espressi dall’iniziativa. Il ritrovo è previsto alle 9 in Via dei Mille a Latina e la partenza è in programma alle 9,30 dal Monumento del Fair Play. Il percorso si snoderà attraverso il centro cittadino fino al Parco San Marco, con il punto di arrivo davanti al Monumento all'inclusione.