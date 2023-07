Continua la strage: morìa di pesci nel laghetto del Parco San Marco

La pompa di ricambio dell'acqua bloccata da molti mesi, gli appelli dei volontari e dei comitati rimasti inascoltati. Solo pochi giorni fa l'amministrazione ha promesso ha risposto all'ennesimo appello e convocato i rappresentanti di 19 tra enti e associazioni per affrontare il problema. Ma intanto continua a consumarsi la strage silenziosa di pesci nel laghetto del Parco San Marco.

Le immagini immortalate dai cittadini e postate su Facebook risalgono ad appena un giorno fa e immortalano decine di pesci morti che galleggiano sull'acqua del lago artificiale o sulle sue sponde. Una morte per asfissia proprio a caua della mancata sostituzione della pompa non più funzionante che immette acqua pulita. Come si temeva, le temperature sempre più elevate hanno contribuito ad aggravare la situazione per la mancanza di ossigeno che sta provocando la morìa degli animali. Solo alcuni volontari hanno cercato con un tubo di immettere acqua per salvare l'ecosistema e di portare via i pesci morti per evitare che imputridiscano nel parco.