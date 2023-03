Troppi piccioni, il Comune di Latina dichiara guerra e utilizza i falchi

Il Comune di Latina ha impegnato nel proprio bilancio circa 20mila euro per cacciare i piccioni dalla sede dei giardinieri comunali di via Bassianese utilizzando i falchi.

In una determina firmata dal dirigente del Settore ambiente viene infatti disposto "l’allontanamento incruento dei volatili nocivi infestanti (piccioni) presenti presso la sede dei giardinieri comunali con l’utilizzo di falchi vivi per l’importo stimato di 17mila euro oltre a 3.740 euro di Iva. Tale metodo di allontanamento, mediante metodologie incruente volte alla riduzione del rischio di assuefazione da parte dei volatili ed, in particolare, con l’utilizzo di rapaci vivi - si legge nel documento - è la soluzione più idonea per fronteggiare la situazione di degrado in cui versa la sede del personale giardiniere comunale a causa della presenza del guano che compromette le condizioni igienico sanitarie del luogo di lavoro".

La metodologia che dovrà essere adottata, denominata 'Bird Defence', prevede la gestione dell’intera area per allontanare i piccioni che stazionano nella struttura, attraverso 80 interventi con falchi vivi, effettuati con cadenza di due o tre volte a settimana, per una durata minima di tre mesi e la redazione di report per ogni intervento, su software dedicato, per una pianificazione costante e aggiornata delle azioni da intraprendere con l’avanzamento delle attività. L’intervento, altresì, dovrà prevedere lo smaltimento del guano, con pulizia e disinfezione dei locali, secondo la normativa di legge e la chiusura, con reti metalliche, dei sopraluce posti sui portoni principali e di tutte le aperture verso l’esterno che costituiscono punti di ingresso dei volatili infestanti.

L'incarico è stato affidato alla ditta Falconieri Romani di Maurizio Alessandrini di Pomezia.