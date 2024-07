Plasticfree sulla spiaggia di Foce Verde: raccolti 500 chili di rifiuti

L'associazione Plasticfree è tornata ieri sul litorale pontino per un altro evento dedicato all'ambiente. La giornata di clean up si è tenuta domenica 30 giugno, alle 18, al lido di Latina, in località Foce Verde, dove è stato organizzato il primo degli appuntamenti Plasticfree Summer.

Ospite speciale Leone Ortega, canoista che sta circumnavigando l'Italia in kayak con l'obiettivo di mappare i rifiuti che i volontari di Plasticfree raccolgono poi sulle spiagge interessate nei vari attracchi lungo il suo percorso. Si tratta del progetto Win of Change, di cui Plasticfree è partner ufficiale.

Così, nella giornafa di domenica, circa 30 volontari, sfidando il caldo, si sono messi al lavoro e hanno raccolto circa 100 chili di rifiuti domestici e 400 chili di ingombranti. Presente anche l'assessore all'Ambiente Franco Addonizio per conto dell'amministrazione comunale di Latina che ha dato il patrocinio all'evento, realizzato anche grazie alla collaborazione di Abc e dell'associazione Natura Noi. Ognuno dei volontari ha ricevuto un Qr code collegato ai rifiuti raccolti, con cui sarà possibile mappare la destinazione dei rifiuti.