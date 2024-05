Il premio Nobel Giorgio Parisi incanta il teatro D'Annunzio

Il premio Nobel Giorgio Parisi incanta Latina. Quasi due ore di talk davanti a una sala gremita del teatro D'Annunzio per discutere di quanto profondamente siano legate la scienza e la società. Una chiusura in grande per la rassegna Lievito, che è tornata ad animare la città dopo cinque anni di stop, regalando al pubblico un fermento culturale che non si vedeva da tempo.

Accolto da una standing ovation, con la conduzione del direttore scientifico di Lievito Gianni Morelli, il professor Parisi ha così ripercorso aneddoti della sua vita personale e dei suoi studi, ha spiegato al pubblico la "complessità ordinata" e con straordinaria ironia e il supporto di contributi audio e video, ha affrontato il tema della ricerca scientifica in Italia, l'istruzione, la fuga dei cervelli all'estero, la pandemia, il ruolo degli scienziati all'interno della società che ha sempre sostenuto con convinzione. E poi ancora la sanità pubblica e i cambiamenti climatici per i quali ha sottoscritto appelli rispondendo a quell'urgenza di costruire un rapporto tra mondo intellettuale e società civile.

In chiusura le domande del pubblico e l'abbraccio simbolico di una città che, seppure con l'assenza delle istituzioni che la rappresentano, ha risposto con entusiasmo all'opportunità davvero unica di incontrare un premio Nobel.

Prima dell'ingresso in sala, l'introduzione del direttore artistico di Lievito Renato Chiocca e i ringraziamenti della presidente dell'associazione Melia Mangano. Mentre il professor Parisi si è intrattenuto con i giornalisti: "Ho fatto tutta una serie di scoperte e ora sto cercando di mettere un po' di ordine, di ripulire i punti sporchi - ha dichiarato rispondendo alle domande della stampa - Come quando si costruisce qualcosa, ci sono delle rifiniture che mancano e ora sto lavorando a quelle".