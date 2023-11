Presentato il calendario dell'Arma: 12 mesi dedicati ai "carabinieri e la comunità"

E' stato presentato anche al comando di Latina il nuovo calendario 2024 dell'Arma dei carabinieri, quest'anno realizzato dallo studio di design Pininfarina con il contributo dell'editorialista Massimo Gramellini per la creazione dei testi. Un calendario che è dedicato al tema "I carabinieri e la comunità", con la figura del militare dell'Arma che è punto di riferimento dei cittadini e della collettività. La presentazione ufficiale è stata curata dal tenente colonnello Michele Meola, comandante del Reparto operativo di Latina, che ha illustrato il filo rosso che unisce le tavole dei 12 mesi dell'anno e le storie descritte nei testi di Gramellini, sottolineando la presenza costante dell'Arma anche nei momenti storici che hanno caratterizzato la vita del Paese, la capacità di ascolto dei carabinieri, l'attenzione ai bisogni della popolazione.

Le storie descritte nel calendario sono infatti testimoni di gesta eroiche, come il sacrificio compiuto a Fiesole il 12 agosto del 1944 dei tre militari Alberto La Rocca, Vittorio Marandola e Fulvio Sbarretti, ma anche interventi che appartengono alla vita quotidiana o il sostegno a eventi straordinari come la pandemia Covid.

Le 12 storie dunque, eterogenee per epoca storica, ambientazione geografica e avvenimenti, sono unite appunto dal senso di comunità che le attraversa e che rappresenta appunto il filo conduttore della narrazione del calendario. L'incipit è il senso del dovere degli appartenenti all'Arma, ma anche la bellezza che accompagna l'arte: "Anche a un carabiniere viene chiesto ciò che fanno gli artisti: nella sua quotidianità deve aggiungere bellezza. Ovvero: il soccorso dopo la calamità, la speranza dopo lo sconforto, l'ordine dopo il caos, la giustizia dopo un torto".

Scorrendo i mesi, gennaio è dedicato all'arresto di un latitante polacco, responsabile di aver accoltellato una turista israeliana alla stazione Termini, fermato da una coppia di carabinieri liberi dal servizio, moglie e marito, che, appena saliti su un treno per Brescia hanno riconosciuto il fuggitivo. Marzo è dedicato invece al sostegno prestato durante la pandemia, maggio ai soccorsi alla popolazione dell'Emilia Romagna devastata dall'alluvione. Luglio invece all'azione straordinaria di una giovane carabiniera che è stata capace di salvare dall'abisso una donna che stava per gettarsi da un ponte. E ancora, settembre è dedicato alle azioni di prevenzione contro le baby gang, ottobre alle missioni umanitarie, novembre all'arte con il recupero di una statua di Mitra trovata all'interno di un carico diretto in Svizzera. Dicembre infine all'associazionismo civile.

Il calendario dei carabinieri è arrivato oggi alla sua 91esima edizione con una tiratura di 1.200.000 copie, di cui oltre 16mila in altre otto lingue. Oltre al calendario è stata pubblicata anche l'edizione 2024 dell'Agenda illustrata e il calendario da tavolo dedicato quest'anno al tema "I carabinieri nei Borghi più belli d'italia". Il ricavato della vendita di quest'ultimo sarà devoluto come negli anni precedenti all'Opera nazionale di assistenza per orfani dei militari dell'Arma.