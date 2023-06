Gli occhi della stampa italiana ed estera sulla provincia: viaggio alla scoperta delle bellezze pontine

Un press tour per i luoghi più suggestivi della provincia pontina. Protagonisti nove giornalisti, di cui quattro di importanti testate nazionali, tre di testate specializzate in cicloturismo, e due di giornali stranieri di Brasile e Germania, per scoprire le risorse e le potenzialità del territorio. Occhi puntati sul bie tourism ma anche sui percorsi enogastronomici e sulle città di fondazione. E' l'evento organizzato dalla Destination Management Organization Latium Experience, associazione mista pubblico-privata nata per promuovere e commercializzare i flussi turistici di 12 Comuni del Lazio con capofila il comune di Latina, organizzato da giovedì 15 a domenica 18 giugno.

"Sarà la prima volta - spiega l'associazione - che il territorio di Latina farà parlare di sé a così ampio raggio. Merito del gran lavoro della Dmo e dei suoi soci, da più di un anno ormai attivi a presentare le bellezze di un’area ricca di spunti, primizie ed esclusività uniche in Italia e al mondo". Per quanto riguarda il programma e l'itinerario, i nove partecipanti, accompagnati da dirigenti e funzionari di Latium Experience, faranno tappa nelle città di Pomezia, Latina, Sabaudia, Fossanova, Priverno e Prossedi, Aprilia, Maenza, Colleferro e Guidonia, a bordo di una navetta per i sei giornalisti e su bicicletta per i tre specializzati in cicloturismo, lungo i suggestivi itinerari disegnati dalla Dmo espressamente per il bike tourism. "Il food tasting - spiega ancora Latium Experience - sarà garantito da banqueting rigorosamente a km zero, di località in località. I tre pernottamenti avranno luogo ciascuno in un albergo diverso, nell’ottica di far sperimentare in più punti l’eccellenza dell’accoglienza turistica".

Latium Experience è associazione mista pubblico-privato punta a promuovere, commercializzare e gestire i flussi turistici di 12 Comuni del Lazio: Aprilia, Colleferro, Guidonia, Latina, Maenza, Pomezia, Pontinia, Priverno, Prossedi, Sabaudia, San Felice Circeo, Ventotene. Si tratta di un'associazione che riunisce anche 40 operatori privati. L’offerta è ripartita in tre macrocategorie: cicloturismo, grazie alle vie di comunicazione che costeggiano i canali e collegano tutte le località, città di fondazione, che comprende otto comuni, ed enogastronomia, per valorizzare i prodotti tipici dell’area. Cultura, natura e radici sono i temi con cui, come in un intrigante storytelling, si organizzerà il ricco patrimonio messo a disposizione dai luoghi facendone infinite business proposition a beneficio di turisti di ogni età, estrazione e provenienza.