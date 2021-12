Primi vaccini ai bambini, nel reparto di Pediatria gli operatori mascherati accolgono i più piccoli

C'erano gli operatori della Asl mascherati da personaggi dei film e dei cartoni animati, insieme a Babbo Natale e ai pagliacci, ad accogliere i primi bambini che a Latina si sono sottoposti alla vaccinazione anti covid. Un clima di festa, un gadget e un "attestato di coraggio" per tutti subito dopo l'iniezione. Sono 34 i piccoli fra i 5 e gli 11 anni che al reparto di Pediatria del Goretti ricevono oggi la somministrazione del siero Pfizer, le cui dosi già preparate per uso pediatrico sono arrivate questa mattina.

Il primo bambino a ricevere l'attestato è Marcello, 11 anni, alunno di una scuola elementare del capoluogo e anche consigliere comunale dei bambini: "Ero tranquillo - racconta - Ho già fatto tanti vaccini da piccolo e già sapevo che era meno della dose che avevano fatto ai miei genitori e ai miei fratelli". "Sono un'operatrice sanitaria - racconta la mamma - e sono stata fra le prime persone a fare il vaccino. Avevo timore anche quando l'ho fatto io, ma questo è l'unico modo per uscire da questa situazione così difficile. Mi sono affidata alla mia pediatra che mi ha sempre consigliato per il meglio. Dobbiamo dare ragione alla scienza. Se la scienza ci può salvare dobbiamo fidarci, se questa è la soluzione andiamo avanti per questa strada".

Dopo le prime vaccinazioni di oggi effettuate al Goretti, le operazioni partiranno anche nei reparti di Pediatria degli ospedali di Fondi e di Formia, poi le dosi preparate per uso pediatrico arriveranno anche negli studi dei pediatri di libera scelta che si sono messi a disposizione. Come sottolinea la direttrice della Asl Silvia Cavalli sono 31 i pediatri che finora hanno aderito, mentre in provincia sono già 1.300 le prenotazioni: "I nominativi - spiega - sono statati comunicati anche ai sindaci dei vari comuni. Noi stiamo facendo diversi incontri per sottolineare l'importanza di dare una corretta informazione e un impulso alle famiglie affinché facciano vaccinare i bambini. Ricordiamo che la vaccinazione è sicura. Ormai un quarto dei nostri cittadini positivi è nella fascia di età 5-12 anni. L'adesione è partita in modo rilevante".

"Il vaccino è sicuro, ormai è stato dato a miliardi di persone - aggiunge anche il professor Riccardo Lubrano, primario della Pediatria del Goretti - Come tutte le vaccinazioni è importante perché ostacola la diffusione. Dobbiamo sicurezza e tranquillità nelle scuole. E' importante che le famiglie sappiano che devono portare i bambini a vaccinare. E' una sicurezza per i bambini perché esistono anche patologie dell'infanzia legate al covid ed è una sicurezza anche per la famiglia e per tutta la comunità".