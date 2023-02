Assistenza integrata per donne e bambini: la Asl promuove il progetto "L'ostetrica a casa"

Si chiama "L'ostetrica a casa? il processo promosso dalla Asl d Latina di presa in carico integrata e globale dei bisogni assistenziali delle donne, bambini e loro famiglie, nel percorso nascita. Il progetto Midwifery care nasce per rispondere alla domanda di salute delle donne, sempre più complessa e mutevole, far emergere una serie di bisogni di salute insoddisfatti, in una reale ottica di promozione della salute e delle iniziative di prevenzione, assicurare l?attuazione degli standard previsti dai Lea.

Si tratta in sostanza di un progetto, nato dal dipartimento Tutela della fragilità che punta a promuovere il valore sociale della maternità assicurando l?assistenza alle donne e puerpere, in particolare quelle con fragilità familiari, sociali o culturali. Si rivolge dunque soprattutto a donne sole, perché lontano dalle famiglie di origine (anche straniere) o per l?assenza del compagno, neo mamme con necessità di accudimento specifico (parti gemellari o prematuri, mamma affette da depressione post-partum). Il nuovo percorso prevede l?attivazione delle competenze delle ostetriche presenti nei Consultori familiari che anche grazie a visite domiciliari programmate, accompagnano le donne e l?intero nucleo familiare, fornendo tutto il sostegno per superare le eventuali vulnerabilità del periodo post natale, favorire la cura del neonato e promuovere l?allattamento al seno.

Questo sostegno punta anche a sostenere la nuova famiglia nelle competenze genitoriali, intercettare eventuali problemi di disagio emotivo o legati a forme di violenza domestica, spesso taciute, promuovere la salute della della donna attraverso l?educazione a stili di vita sani. L?ostetrica, per le specifiche competenze, diventa dunque il 'case manager' del percorso di assistenza integrata e di continuità ospedale- territorio, attivandosi e collaborando con gli altri operatori, tra cui l?assistente sociale, dell?équipe multi professionale, in modo coordinato e integrato, per dare una risposta puntuale e multidisciplinare ai bisogni di salute delle donne. "Il progetto - si legge in una nota - si fonda su modelli concettuali basati sulla letteratura scientifica, come il 'modello di ostetrica di famiglia e di comunità', promosso dalla Federazione nazionale Ordini Ostetrica e realizzato, grazie anche ad esponenti della Asl di Latina che hanno curato sul tema la pubblicazione nel Libro Bianco Salute della donna 2022 dell?Osservatorio nazionale salute della donna e di genere (Onda)".