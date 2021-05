Da Genova a Trieste in barca vela: il sogno che diventa realtà di tre giovani pontini

Tre ragazzi giovanissimi e una passione in comune: il mare, che hanno pensato di coniugare con la salvaguardia dell'ambiente. Si chiamano Lapo Salvatelli, Simone Cervelloni e Benjamin Werder e sono i protagonisti di un sogno, quello di circumnavigare l'Italia in barca a vela, che è ora diventato un progetto sempre più concreto, "Cambiavento".

"Quest’idea - scrivono i tre ragazzi sulla pagina Facebook - nasce dalla nostra voglia di vivere il mare e di esplorare le nostre coste. Inizialmente doveva essere una breve vacanza nautica, poi abbiamo capito che questo doveva diventare qualcosa di più grande e farci vivere un’esperienza più profonda. Abbiamo così deciso di scoprire le coste italiane da un’altra prospettiva, letteralmente a 360 gradi". Così i tre giovani pontini, di nascita o di "adozione", si presentano sui social: "ono Lapo, uno studente di violino jazz al conservatorio. Vado in skate e in deriva da quando ho 12 anni, nato in barca per via del lavoro di mio padre e in questo momento ho un unico obiettivo, cercare di portare a termine questo progetto con tutte le difficoltà che stiamo incontrando e che incontreremo". "Sono Simone, vivo di passioni. Suono chitarra jazz, disegno e faccio skate, il tutto incorniciato da una grande passione per il mare e per tutto ciò che lo riguarda". "Sono Benjamin e sono nato molto lontano dal mare (in Svizzera) ma questo non mi ha impedito di immergermi a fondo nel mondo della vela e di avvicinare anche altre persone a questa realtà".

Agli inizi di luglio salperanno dal porto di Genova con l'obiettivo di circumnavigare tutta l'Italia e approdare a Trieste. Quaranta tappe programmate e due mesi di tempo, durante i quali Lapo, Benjamin e Simone realizzaranno lezioni e video divulgativi sulla barca a vela e raccoglieranno dati sui rifiuti flottanti grazie alla collaborazione con Legambiente. Si tratterà inoltre di un viaggio "interattivo" per avvicinare le persone al mondo della vela e dare a tutti la possibilità di vivere il mare anche "a distanza". Il progetto è stato presentato anche dalla consigliera comunale di Latina Nicoletta Zuliani, che è stata insegnante di uno dei tre protagonisti, nel corso di una diretta Facebook.

A fornire la barca e il supporto tecnico per affrontare questa avventura è stata l'associazione Oxygene Sails, ma è aperta anche una campagna di crowdfunding (qui il link per scoprire il progetto e contribuire) che consentirà di raccogliere i fondi necessari a sostenere le spese.