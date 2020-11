Progetto Ossigeno: 100 alberi per il parcheggio della stazione di Latina Scalo

Nell'ambito del progetto regionale "Ossigeno" il Comune di Latina ha presentato un programma di itnervento per il miglioramento della sostenibilità ambientale del parcheggio della stazione ferroviaria di Latina Scalo. L'intervento prevede in particolare la piantumazione di 119 alberi nelle aiuole già presenti all’interno del parcheggio, mentre ulteriori riquadri idonei a ospitare un nuovo filare di platani saranno realizzati sul marciapiede di viale Marco Aurelio. "L’operazione non solo avrebbe un impatto positivo sul decoro e la rivalutazione urbanistica della zona - spiega l'amministrazione - ma sarebbe anche utile a stemperare l’estesa area asfaltata che contribuisce all’effetto isola di calore nel territorio del centro abitato. Tra un mese circa sapremo se il progetto avrà superato o meno il vaglio della commissione regionale di Ossigeno".

Intanto, i servizi Decoro e Ambiente del Comune stanno portando avanti il dialogo con la Regione Lazio per una richiesta di affidamento in comodato d’uso gratuito di un’area di 11 ettari per realizzare nella seconda tranche del progetto Ossigeno una vasta area di bosco a ridosso della discarica di Borgo Montello. "Questo progetto - spiega l'assessore all'Ambiente Dario Bellini - nasce dalla volontà di rispettare la delibera di Consiglio numero 1 del 3 febbraio 2020 per la chiusura totale della discarica che, tra le altre cose, prevedeva anche, come richiesto dal comitato spontaneo dei residenti di Borgo Montello, la realizzazione di un'area boscata a ridosso della stessa discarica, per creare un grande polmone verde a ristoro parziale di un territorio martoriato dalla decennale servitù. Nelle prossime settimane si perfezionerà il comodato tra i due Enti propedeutico all’iniziativa".