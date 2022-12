Ancora disagi per i cittadini: interruzione idrica prolungata fino alla tarda mattinata

Un aggiornamento da Acqualatina che riguarda il territorio di Latina. L'interruzione idrica iniziata alle 18 di ieri, lunedì 12 dicembre, si protrarrà fino alla tarda mattinata di oggi, martedì 13. La società informa l'utenza che, al fine di consentire lavori improcrastinabili e urgenti sulla condotta adduttrice proveniente dalla centrale di Sardellane, per sopraggiunti problemi tecnici nel comune di Latina l'interruzione idrica è ancora in corso.

Il ripristino del servizio è previsto nella tarda mattinata. La zona interessata è l'intero comune capoluogo, con l'eccezione di Borgo Montello, Borgo Sabotinol, Le Ferriere, Borgo Santa Maria, Borgo Carso, Borgo Podgora e Latina Scalo.

Per garantire il servizio sostituivo sono disponibili autobotti a Latina in piazza Celli (nei pressi del parcheggio Asl) e a Largo Cavalli (zona Q5). Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive comunicazioni ai cittadini in caso di imprevisti.