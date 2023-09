Isola pedonale: arriva la nuova proroga fino al 31 gennaio

L'isola pedonale del centro di Latina prorogata ancora, fino al 31 gennaio 2024, accanto però a una nuova disciplina dell'area delimitata dalla Ztl "centro storico". E' quanto ha stabilito una riunione della giunta. A spiegare la decisione è l'assessore ai Trasporti Gianluca Di Cocco: “Ad oggi – dichiata – l’area del centro storico risulta ancora oggetto di ulteriori analisi, indagini e rilevazioni da parte del soggetto incaricato della redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. È un obiettivo di questa amministrazione promuovere e valorizzare il centro storico attraverso misure finalizzate a rafforzare la sua destinazione di centro commerciale naturale, di luogo di riferimento culturale, oltre che luogo di rappresentanza, di servizi e di residenza, attraverso progetti coordinati che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, dell’attrattività del sito, della mobilità e della sicurezza dei fruitori".

"Nelle more del perfezionamento del Pums - continua ancora l'assessore comunale - e in attesa di revisioni, regolamenti e progetti da porre in essere e pienamente condivisi anche dalla commissione preposta che incontrerà i comitati di cittadini, ambientalisti e commercianti rimarrà vigente l’isola pedonale. In questi mesi i commissari saranno al lavoro per arrivare a una definitiva destinazione del centro storico di Latina".

La nuova disciplina dell'area prevede però una particolare novità: l'accesso a chi ha esigenze legate a carico e scarico e approvvigionamento merci per le attività commerciali presenti nell'area e ai residenti in specifiche fasce orarie. Si potrà dunque accedere dalle 5 alle 9,30 e dalle 14,30 alle 16. Con la delibera approvata dalla giunta si dà mandato al servizio Trasporti di provvedere alla revisione dei regolamenti per la disciplina dell’area e all’aggiornamento del data base dei veicoli autorizzati e al servizio Decoro di provvedere all’aggiornamento della segnaletica provvisoria. Le autorizzazioni rilasciate in forza dei precedenti provvedimenti risultano valide fino al 31 gennaio 2024.