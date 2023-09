Tornano i “Pediatric Simulation Games”: sfida nell'emergenza pediatrica tra le squadre di specializzandi

Arrivano alla quinta edizione i "Pediatric Simulation Games", i giochi pediatrici in cui squadre di giovani specializzandi si battono fra loro in simulazioni di emergenze di pronto soccorso pediatrico. Fino al 9 settembre, 36 team, 30 italiani e 6 stranieri provenienti da Spagna, Portogallo e Francia, saranno a Latina per partecipare alla manifestazione. La competizione, ideata nel 2017 dal professor Riccardo Lubrano, primario di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale pontino Santa Maria Goretti e docente all’Università di Roma La Sapienza, si svolge nelle aule dell’‘istituto Vittorio Veneto Salvemini’.

“In passato mi sono reso conto che la formazione nel campo dell’emergenza pediatrica poteva essere ottimizzata e resa simile per tutto il territorio nazionale attraverso dei “Giochi”. I Pediatric Simulation Games nascono quindi proprio con l’obiettivo di fornire a tutti gli specializzandi che partecipano un modo univoco di lavorare e formarsi, sfruttando al meglio la loro preparazione”, spiega il professor Lubrano. Ogni team di giovani pediatri si sfiderà per tre giorni consecutivi in circa 150 partite, simulando la diagnosi e la risposta a diverse emergenze pediatriche, dalla reazione allergica all’arresto cardiaco, dal trauma cranico alla crisi epilettica, attraverso l’uso di manichini di ultima generazione, in grado di riprodurre gli effetti delle tecniche adoperate sui pazienti critici attraverso sensori che segnaleranno il successo o il fallimento di ogni manovra.

Solo 8 le squadre che, ottenendo il punteggio migliore, accederanno alla fase finale della gara. Al termine della gara la migliore conquisterà la vittoria dell’edizione 2023. Grande novità di quest’anno i premi “torchbearer of the Psg”. Questi verranno assegnati alle squadre che si saranno distinte per "miglior lavoro di squadra", "miglior gestione della Rianimazione cardiopolmonare" e "migliore gestione delle vie aree". Il lavoro dei team sarà giudicato da una giuria composta da personalità note per la loro esperienza nella gestione del primo soccorso pediatrico: la professoressa Monika Kleinman del Boston Children’s Hospital, il professor Allan R. de Caen dello Stollery Children’s Hospital di Edmonton, il professor Marc Berg della Stanford University, e il professor e la professoressa Vi n a y Nadkarni ed Elizabeth Sanseau del Children Hospital di Philadelphia.

Al termine di ogni sessione i componenti della giuria analizzeranno insieme agli specializzandi le prove e il modo sono state sostenute, evidenziandone le criticità e mostrando la corretta esecuzione delle manovre. "In questi cinque anni siamo riusciti a formare nello stesso modo quasi 1.500 ragazzi - spiega il professor Lubrano - così da poter avere medici che utilizzano lo stesso modello diagnostico e assistenziale in tutta la penisola e anche all’estero. A questo effetto generale se ne aggiunge uno sul singolo, che comincia a pensare ottimizzando le risorse. E tutto ciò ha una grande importanza oggi, visto che in Italia abbiamo una forte carenza di medici soprattutto nei settori dell'emergenza, dove è necessario organizzare al meglio il lavoro”. Oggi l'evento inaugurale, alla presenza di Giuseppe Schiboni, assessore Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito della Regione Lazio, in rappresentanza del presidente Francesco Rocca; del professor Carlo Della Rocca, preside della Facoltà di Medicina e Farmacia dell’Università La Sapienza; dellaa dottoressa Silvia Cavalli, direttrice generale dell’Azienda sanitaria locale di Latina.