Morte di Satnam, raccolti oltre 360mila euro per la famiglia del bracciante

E’ andata ben oltre le previsioni la raccolta di fondi a sostegno della famiglia di Satnam Singh, della famiglia e della moglie Soni. Ammonta infatti a 363.709,88 la somma raccolta finora attraverso le donazioni di cittadini, associazioni, sindacati e partiti a sostegno dei familiari del bracciante rimasto ucciso il 17 giugno scorso in seguito ad un drammatico incidente nell’azienda agricola di Borgo Santa Maria dove lavorava in nero. Miglia di persone hanno raccolto l’appello e hanno risposto in maniera generosa. di Soni e della famiglia di Satnam Singh, il bracciante lasciato disumanamente a morire dopo un gravissimo infortunio sul lavoro nelle campagne di Latina.

“Grazie a tutte e tutte – commentano dalla Cgil - per questa straordinaria risposta di umanità, solidarietà e partecipazione alla raccolta fondi promossa dalla Cgil di Roma e Lazio, la Flai Cgil di Roma e Lazio, la Cgil di Frosinone e Latina e la Flai Cgil di Frosinone e Latina. Questo è per noi un segnale importante, che testimonia, insieme alla grande adesione delle manifestazioni del 22 giugno e del 6 luglio a Latina, la volontà di tanti di superare il caporalato e un sistema di fare impresa che sfrutta e uccide le persone e non ne rispetta il diritto alla salute e alla sicurezza”.

In carcere per la sua morte c'è l'imprenditore Antonello Lovato, accusato di omicidio e violazione delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.