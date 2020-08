Cinema, riapre anche il Multisala Oxer: nuove misure di sicurezza e posti limitati

Dopo il cinema Corso, riaperto il 25 luglio scorso nell'arena all'aperto, è toccato ieri al Supercinema di Latina e da questa sera, 20 agosto, al Multisala Oxer. I cinema di Latina tornano dunque ad accogliere il pubblico, ma con misure più stringenti per garantire le massime condizioni di sicurezza: posti limitati, distanziamento, mascherine.

Le indicazioni sono tutte comunicate sulla pagina Facebook del cinema Oxer, che annuncia la riapertura e la nuova programmazione in sala ma nel rispetto di tutte le normative anti covid. Una delle notivà è che all'ingresso del cinema sarà utilizzato un termoscanner per misurare la temperatura corporea e nei locali sarà presente lo staff della struttura per garantire il rispetto del distanziamento sociale.

Ci saranno poi nelle sale, tanto dell'Oxer quanto del Supercinema (ma lo stesso vale anche per l'arena del Corso all'aperto), posti limitati per ogni spettacolo e poltrone vuote tra gli spettatori. E' previsto poi un orario di ingresso scaglionato per ridurre al minimo le code in biglietteria e ovviamente pulizie programmate con maggiore frequenza in sala e nelle toilettes. Infine, dispositivi di igienizzazione in diversi ambienti.