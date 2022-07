Trasparenza e ottimizzazione del servizio porta a porta: Abc presenta il nuovo sistema di gestione

L'azienda speciale Abc ha presentato questa mattina, nella sala De Pasquale del Comune di Latina, il nuovo sistema gestionale completo “Wms – Waste Management Solutions” di GreenNext SpA, che sarà utilizzato per la pianificazione, la gestione e il controllo dei processi e dei servizi operativi. Hanno partecipato all’incontro il sindaco di Latina Damiano Coletta, l’assessore all’Igiene Urbana Dario Bellini (in collegamento), il presidente del CdA di Abc Gustavo Giorgi e i consiglieri Angela Verrengia e Giuseppe Ibello, il direttore generale Silvio Ascoli, Claudia Gaschi e Umberto Catalli della GreenNext SpA, la società che si è aggiudicata la gara d’appalto.

Per poter monitorare e gestire il nuovo sistema di raccolta Porta a Porta sull’intero territorio comunale, Abc si è dotata di componenti hardware e software utili per analizzare e ottimizzare i servizi di raccolta, trasporto, spazzamento, lavaggio e i rapporti con l’utenza. Il sistema “Wms” garantisce dunque la gestione integrata dei processi e dei servizi attraverso l’interconnessione di macchine e attrezzature, con l’obiettivo di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi aziendali, attraverso l’applicazione di tecnologie avanzate previste nell’ambito di un progetto transizione/Industria 4.0.

Con questo progetto Abc si allinea alle principali esperienze del settore e predispone il proprio sistema alla gestione conforme al testo unico Arera per la regolazione della qualità del servizio. Il sistema permetterà al Comune di Latina di monitorare e misurare il regolare svolgimento delle attività da parte dell’Azienda speciale. Il software, inoltre, attraverso l'interconnessione continua col database Tari e la gestione dei dati sui conferimenti da parte dei cittadini, è propedeutico alla futura attivazione della tariffa puntuale. Il cittadino avrà un ruolo attivo grazie a strumenti con cui potrà prenotare, segnalare e visionare lo storico relativo alla propria utenza. In particolare, il sistema consentirà all’utente la verifica delle letture/conferimenti registrati, nonché di ogni anomalia associata alla specifica utenza, ad esempio con integrazione delle relative informazioni in area riservata dell’App utente. Sarà anche attivata una sezione dedicata agli operatori di front-office/numero verde, che consentirà la registrazione e gestione delle segnalazioni, il coinvolgimento dei responsabili dei vari settori/servizi/zone con tracciamento e feedback sulle segnalazioni ricevute e risolte, la registrazione delle prenotazioni ricevute per i servizi a richiesta individuale.