Incendio Farla: arrivati da Roma i rifornimenti di medicinali per le farmacie pontine

Mentre si cerca di fare un bilancio, almeno approssimativo, sulle condizioni di ciò che resta dello stabilimento della Farla, praticamente distrutto dal violento incendio di lunedì pomeriggio, la situazione rispetto al rifornimento di medicinali per le centinaia di farmacie della provincia di Latina assicurato dal magazzino di via Monti Lepini non sembra avere subìto contraccolpi.

Ad assicuralo è il presidente dell'Ordine dei faramcisti pontini Roberto Pennacchio il quale sottolinea che la situazione è del tutto sotto controllo. "Già a partire da questa mattina - spiega - tutti gli ordinativi di farmaci sono stati deviati sul magazzino di Roma e le consegne sono state regolamente effettuate. Oltre a quello della capitale c'è a disposizione anche il magazzino di Viterbo che garantirà la continuità delle forniture".

E' lo stesso Pennacchio a spiegare che i tempi del recupero del sito saranno intevitabilmente lunghi. "Ormai dell'immobile sono rimaste soltanto le mora perimetrali esterne - racconta - ed è difficile oggi capire come si procederà. Saranno necessarie una serie di verifiche tecniche per capire l'entità dei danni e soprattutto se si debba ripartire da ciò che è rimasto in piedi oppure se sarà necessario demolire e ricostruire ex novo. Nel frattempo la fornitura dei prodotti sarà sempre e comunque garantita dai magazzini di Roma e Viterbo". Il rogo, è lui è sottolinearlo, è partito da un corto circuito e all'inizio le fiamme sembravano essere state domate, poi invece l'incendio è ripartito con grande violenza tanta da far evacuare l'intero sito. Sono state necessarie molte ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco per domare del tutto il rogo che ha prodotto una nube di enormi dimensioni che è arrivata fino a Pontinia. Per quanto riguarda eventuali pericoli per la salute della cittadinanza ci sono la Prefettura e l'Arpa Lazio a monitorare la qualità dell'aria per riscontrare eventuali anomalie e prenza di sostanze dannose.