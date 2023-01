Al Karama, riparte il servizio scuolabus per i bambini: in 14 tornati in classe

Dopo le ultime rassicurazioni del Comune e l'affidamento del servizio ai volontari della Croce Rossa di Latina, la vicenda relativa al trasporto dei bambini di Al Karama dalla ex Rossi Sud a scuola sembra essersi risolta. Oggi infatti, come annunciato dall'amministrazione comunale, il pullmino è partito: i volontari della Cri sono andati a prendere i minori nella struttura sulla Monti Lepini per accompagnarli nei rispettivi istituti, i plessi di Borgo Sabotino e Borgo Bainsizza della scuola Vito Fabiano.

Ne hanno usufruito 14 bambini, che hanno così potuto fare ritorno in classe dopo la launga pausa delle vacanze natalizie e dopo uno stop di alcuni giorni causato dai ritardi nell'affidamento del servizio e nel reperimento di un mezzo disponibile. Il Comune, da parte sua, ha spiegato in questi giorni di aver sempre garantito il servizio fino al 23 dicembre, giorno di inizio delle vacanze, ma che il trasporto era stato utilizzato soltanto da cinque bambini.

Ben lontana da una soluzione è però la situazione delle famiglie rom che, dopo l'incendio nel campo di Al Karama avvenuto lo scorso luglio, da mesi restano accampate negli stanzoni della ex Rossi Sud messa a disposizione dalla Provincia, con divisori improvvisati e una coesistenza promiscua e non dignitosa che non fa che aumentare le tensioni sociali.