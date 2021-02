Progetto "Cura famiglie": il Rotary club di Latina dona 125 pasti alla Caritas

Prosegue l’attività del progetto “Cura famiglie”,proposto dal Rotary Club Latina insieme al Rotary Club Latina San Marco e al Rotary Club Monte Lepini, in collaborazione con la Caritas Diocesana. Il progetto si rivolge alle famiglie più vulnerabili, colpite dalle conseguenze della pandemia, offrendo un sostegno economico e nel contempo mettendo a loro disposizione le professionalità dei propri soci con azioni di servizio nel settore medico, legale e amministrativo.

Un contributo al “Cura Famiglie” è arrivato di recente anche dal locale club dell’International Inner Wheel – una delle maggiori organizzazioni femminile di servizi al mondo - che nel ricordo della socia Patrizia Polito, scomparsa di recente, ha donato 4 card di acquisto di beni di prima necessità da spendere presso i magazzini Conad. Una donazione che i responsabili del progetto hanno immediatamente offerto alla Caritas che le metterà a disposizione delle famiglie più colpite dalle conseguenze della pandemia.

Martedì 23 febbraio è invece in programma il Rotary Day 2021. I tre club del Rotary (Latina, San Marco e Monti Lepini) doneranno alla mensa della Caritas 125 pasti caldi. La distribuzione dei pasti è prevista nel primo pomeriggio presso la mensa cittadina di Latina “Don Adriano Bragazzi “in Via Cicerone. I pasti peraltro sono stati commissionati a due ristoranti cittadini, nel preciso intento di aiutare anche una delle categorie più colpite dalle restrizioni sanitarie in vigore.

E' possibile contribuire al progetto “Cura Famiglie” con una donazione tramite bonifico intestato al Rotary Club Latina con casuale “Progetto Cura Famiglie”, IBAN IT57H0311114701000000001983. Per ogni informazione ci si può rivolgere all’indirizzo curafamiglie@rotaryclublatina.it.