Rotary Club, passaggio di consegne per la presidenza e nuovi impegni

Passaggio della Campana e del Collare per il Rotary Club di Latina. Al presidente uscente Antonio Currà, è subentrato, per l’anno rotariano 2023-2024, l’avvocato Gianluca Carfagna. Presente alla cerimonia il sindaco Matilde Centano e l’assessore Annalisa Muzio. L’apertura verso la città, l’attenzione alla crescita culturale dei più giovani attraverso la conoscenza di “esempi virtuosi” ha rappresentato il filo conduttore della presidenza di Currà: “Abbiamo voluto portare il Rotary club Latina nella città, ispirare giovani e non più giovani – ha sottolineato - ad avere impegno civile e visione, condividendo testimonianze significative. Abbiamo raccolto fondi per oltre 3mila, effettuato donazioni per quasi 2mila euro, erogato premi per i giovani per oltre 2mila euro e realizzato 17 progetti”.

Campana e Collare del Rotary Club Latina sono state consegnate nelle mani del neo nominato presidente Gianluca Carfagna. “Creiamo speranza nel Mondo è il tema indicato dall’assemblea internazionale del Rotary – ha sottolineato il neo Presidente - lavoreremo per rinnovare la speranza nella nostra comunità nel rispetto della continuità di club il che ci consentirà di acquisire le competenze per rispondere alle esigenze della città a beneficio della valorizzazione della nostra cultura identitaria e del successo dei nostri progetto sociali. Il club sosterrà la diversità, l’equità, l’inclusione in tutto ciò che faremo e questo non per raggiungere dei numeri, ma per accogliere le persone, le partnership e le idee migliori”.

Con Gianluca Carfagna il Consiglio direttivo sarà composto da Renzo Calzati (vice Presidente), Francesco Simeone (segretario), Giuseppe Michelini (Prefetto), Cristiana Tagliaferri (Tesoriere), dal futuro Presidente (anno rotariano 2024/2025) Attilio Gisotti, dal Past President Antonio Currà e dai consiglieri Gianluca Cassoni, Raffaele Sgarro, Giuseppe Titone e Patrizia Scifo.

Nel corso della cerimonia ha avuto luogo anche la premiazione del concorso di idee dedicato alla memoria del Prefetto Angelo Barbato e di sua figlia Mirella, prematuramente scomparsa. I 2mila euro del concorso sono andati alla classe 3A enogastronomia dell’istituto San Benedetto rappresentata dall’alunna Morena Ramona Baccini, che è stata accompagnata dal dirigente scolastico Ugo Vitti e dalla professoressa Egilda Cupelli: “Cucina...è solidarietà - è un progetto che mette a disposizione le nostre competenze in cucina – ha illustrato Baccini - e le mette a disposizione per il territorio e le persone che hanno problemi economici e sociali offrendogli un pasto sano e nutriente. Questo grazie alla collaborazione con la Caritas di Latina che ha dato la possibilità di creare una volta al mese dei menù da distribuire ai più bisognosi. Avendo a disposizione il terreno nella nostra scuola realizzeremo inoltre una cucina all'aperto anche per le persone più vicine, amanti della cucina”.