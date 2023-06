Negoziato per la contrattazione collettiva e assunzione del personale sanitario: la Uil annuncia lo stato di agitazione

Uno stato di agitazione sindacale è stato dichiarato dalla Uil Fpl per il reclutamento del personale medico, infermieristico e tecnico indispensabile per garantire gli standard minimi assistenziali per l'esercizio delle attività sanitarie. Lo scrive nero su bianco il sindacato di categoria dopo la riunione che si è tenuta lo scorso 22 maggio nel corso della quale è stata sottolineata la necessità di predisporre un nuovo e funzionale modello organizzativo per la Asl di Latina finalizzato al miglioramento gestionale dei servizi e a una maggiore professionalizzazione dei dipendenti.

La Uil Fpl comunica di aver apprezzato la predisposizione e illustrazione dei disciplinari presentati (regolamento/pesatura degli incarichi e regolamento per le progressioni verticali), ma ritiene opportuno considerare anche le progressioni orizzontali tra aree e sottolinea che, per quanto riguarda gli incarichi, manca la mappatura completa e ufficiale inerente al nuovo modello organizzativo con la relativa spesa per la copertura economica. "Dobbiamo invece esprimere la nostra perplessità e il nostro rammarico riguardo le relazioni sindacali, poiché gli argomenti sopra riportati fanno parte della contrattazione decentrata e pertanto devono seguire la tempistica e le procedure sancite dall’art. 10 del Ccnl. Bisogna obbligatoriamente confrontarsi sulla consistenza e ripartizioni dei fondi contrattuali ma soprattutto bisogna verificare congiuntamente la loro sostenibilità economica al fine di soddisfare ugualmente il riconoscimento degli altri istituti contrattuali quali: i differenziali economici di professionalità, aumento indennità notte, aumento pronta disponibilità, allargamento della platea di personale inserito nelle emergenze/urgenze per ulteriori riconoscimenti".

Dunque, la Uil Fpl Latina, in coerenza con le sue precedenti richieste, chiede nuovamente l’avvio del negoziato per la contrattazione collettiva integrativa. "Purtroppo - si legge in una nota a firma del segretario generale Giancarlo Ferrara - visto il perdurare del mancato avvio ufficiale della negoziazione si rischia di non applicare i diritti economici e giuridici contrattuali per l’anno in corso". Per queste ragioni il sindacato annuncia lo stato di agitazione fino al recepimento delle richieste.