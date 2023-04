Piloti e specialisti dell'Aeronautica belga ospiti presso il 70esimo Stormo

Si è concluso questa mattina presso il 70esimo Stormo di Latina il rischieramento di una delegazione belga composta da circa 50 persone tra istruttori di volo, studenti, manutentori e tecnici del 5th Squadron della componente Aerea dell’Armata Belga con sede a Beauvechain, a pochi chilometri da Bruxelles, con 5 velivoli SF-260M.

Il Comandante del 70° Stormo Colonnello Pilota Giuseppe Bellomo ha presentato il Reparto descrivendone la Mission, illustrandone i compiti di istituto, la sua struttura organizzativa, le attività formative e i programmi di addestramento della Scuola di volo pontina.

Durante la permanenza presso l’aeroporto militare “Comani” sono state effettuate missioni addestrative con allievi, voli con equipaggio misto tra istruttori dell’Italia e del Belgio per scambio di tecniche, procedure di volo, esperienze e best practices.

La delegazione belga e il personale del 70esimo Stormo sono stati salutati dal Colonnello Taffeiren Dirk, Addetto Militare presso l’Ambasciata del Belgio con sede a Roma, cha ha voluto sottolineare l’importanza della cooperazione internazionale ed in particolare quella tra Italia e Belgio, nonché dell’opportunità che nasce da questi momenti di incontro per la condivisione di percorsi formativi di volo ed esperienze, in un contesto strategico sempre più complesso, con minacce persistenti e caratterizzato da un intreccio di crisi e un ordine internazionale e di sicurezza sempre più instabile per contrastale i quali la collaborazione tra Stati amici è sempre più una necessità.