Manca personale al pronto soccorso: allarme dei sindacati

Carenza cronica di personale al pronto soccorso di Latina. Il servizio fa ancora i conti con una situazione che diventa sempre più problematica e critica e che in questi giorni si sta cercando di tamponare con l'invio di personale medico da altri reparti del nosocomio. Proprio per discutere questa emergenza si è riunita oggi, 26 maggio, un'assemblea sindacale delle sigle sindacali della dirigenza medica e sanitaria in cui è stato appunto sottolineato il grave disagio degli operatori per le condizioni in cui versa il pronto soccorso.

"Una situazione - spiegano i sindacati in una nota - già discussa nei mesi scorsi e affrontata con spirito propositivo con lo scopo di evitare un'attività disfunsionale dell'ospedale, sia del pronto soccorso che dei reparti specialistici. Proponiamo quindi quanto già suggerito nelle precedenti comunicazioni seguite da incontri istituzionali e che non risulta essere stato percepito in fase di progettualità. Confidiamo in un maggiore ascolto della categoria nell'ottica di un'attenzione alle cure che abbia a cuore la salute di tutti e la dignità professionale del capitale umano rappresentato dai dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale".