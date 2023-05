Primo maggio a Latina, successo per il concerto e la tavola rotonda

Grande soddisfaazione da parte delle segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil per il concerto del primo maggio a Latina e per la tavola rotonda che ha riunito il mondo del lavoro che si è tenuta ieri pomeriggio al Circolo Cittadino. Al confronto sono intervenuti i segretari generali Giuseppe Massafra, Roberto cecere e Luigi Garullo, che hanno aperto la discussione sui temi del lavoro e dello sviluppo del territorio. In questa ottica si è parlato anche di quanto la mobilitazione che vedrà protagonisti Cgil, Cisl e Uil il 20 maggio a Napoli "sia importante come impegno collettivo da assumere per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi: salute e sicurezza sul lavoro, basta infortuni, basta morti, un lavoro non più precario, dignitoso, con diritti e tutele per tutti; un sistema fiscale equo e progressivo, una sanità pubblica efficiente e un sistema scolastico pubblico che sia inclusivo, che contrasti le diseguaglianze sociali affinché tutti i giovani possano costruire basi solide per il proprio futuro".

I giovani e le band locali sono stati poi protagonisti dell'evento musicali che, a causa del maltempo, si è tenuto non più in Piazza del Popolo ma al pub El Paso. Il concerto ha visto esibirsi sul parco numerosi artisti locali e band di alto livello, selezionati fra oltre 400 candidature. Una serata di divertimento dunque, ma anche di cultura e riflessione.

"Ringraziando ancora tutte e tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgimento dell’intera giornata - si legge in una nota dei sindacati - ribadiamo con convinzione che Cgil, Cisl e Uil ci sono, per i lavoratori, per i pensionati, per gli studenti, per i cittadini e intendiamo ripetere esperienze e iniziative di questo tipo ancor più frequentemente, sempre con il territorio come elemento fondante di un modello di sviluppo economico e sociale che guardi alle persone e ai loro bisogni".