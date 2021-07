Una targa in ricordo di Sibò, autore del primo progetto dei giardini di piazza del Popolo

Ieri pomeriggio 17 luglio è stata scoperta, in Piazza del Popolo, una targa in memoria dell'artista futurista Pierluigi Bossi in arte Sibò, Capo dell’ufficio tecnico del Comune e collaboratore di Oriolo Frezzotti che negli anni della fondazione elaborò il primo progetto del Giardino di Piazza del Popolo.

"Era giusto omaggiare la memoria di Sibò - ha sottolineato il sindaco Damiano Coletta - che con questa iscrizione, in questo luogo, prende il posto che gli spetta nella storia della nostra città».

Era presente anche la figlia di Pierluigi Bossi, Simona Bossi: "È una grande emozione - ha detto - mio padre è sempre rimasto esageratamente affezionato a questo territorio e così è anche per me. Grazie".