Cento volontari al Training Camp 2022 del Comitato di Latina della Croce Rossa

Nel fine settimana del 3-4 settembre si terrà in provincia il Training Camp 2022, il campo di formazione organizzato dal comitato di Latina della Croce Rossa Italiana. Circa un centinaio di volontari provenienti dal territorio e dalle unità territoriali di Cisterna, Priverno e Terracina, saranno alloggiati presso l'Istituto scolastico di Doganella di Ninfa, nel comune di Sermoneta, dove potranno formarsi per svolgere le diverse attività nei propri ambiti di servizio. In questa edizione è dato un particolare risalto al percorso delle attività sociali.

"La formazione permanente - spiega Giancarlo Rufo, presidente del comitato di Latina Cri - è un valore strategico e imprescindibile per un'associazione umanitaria come la Cri, in quanto solo schierando volontari qualificati e aggiornati sarà possibile offrire un servizio efficace ed efficiente a favore della stessa collettività, specie per le persone più vulnerabili.Abbiamo fortemente voluto questo appuntamento - spiega ancora - che avevamo sospeso da tempo per via della pandemia, ma proprio in questo lungo periodo ci siamo resi conto di quanto sia essenziale investire nella formazione per poter offrire servizi e supporto alle nostre comunità con competenza, seguendo i giusti criteri che si possono acquisire solo frequentando corsi specifici".

Il presidente Rufo, a nome della Cri pontina, ha ringraziato l'amministrazione comunale di Sermoneta per il supporto e il patrocinio, con il sindaco Pina Giovannoli e il vice sindaco Maria Marcelli, come anche il dirigente scolastico Lorenzo Cuna, per aver messo a nostra disposizione la scuola. Un ringraziamento anche allo staff della Formazione del comitato e agli stessi istruttori e formatori per l'iimpegno organizzativo.