Turismo e promozione del territorio, dalla Regione Lazio fondi per 250mila euro

La proposta progettuale “Latium Experience” presentata dal Comune di Latina di concerto con i Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo, Priverno, Pontinia e altri enti pubblici del territorio pontino, nell’ambito dell’avviso pubblico regionale “Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio” è stata ammessa al finanziamento dalla Regione Lazio. La Regione concederà un contributo di 250mila euro che verrà utilizzato per la promozione del territorio, per migliorare e qualificare i prodotti turistici esistenti e ripensare il sistema informativo turistico locale. Entro 30 giorni dovrà essere costituita la Dmo (Destination Management Organization), un'associazione mista pubblico-privato che mette insieme 12 Comuni e 67 associazioni per un totale di 79 partecipanti.

"C’è grande soddisfazione per aver centrato questo importante risultato, frutto di un lavoro di squadra sviluppato con impegno e professionalità - commenta l'assessora alle attività produttive Simona Lepori - Voglio ringraziare gli uffici che hanno dimostrato ancora una volta il loro valore e tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo. Insieme agli esperti del turismo, che rappresentano la parte privatistica del progetto, ci metteremo subito al lavoro per la promozione del nostro territorio, contando di portare a casa nel breve periodo i primi risultati di un progetto che ci vede impegnati ormai da mesi".

"È una grande vittoria per le associazioni, gli enti e le imprese – commenta la Destination Manager Paola Cosimi –. Ora cammineremo tutti insieme per coronare un sogno che da tempo è di tutta la città. Ci sono grandi competenze in questo particolare tipo di Associazione e tanto studio del territorio è stato fatto. Come destination manager dedico questo mio impegno di 18 mesi ad Antonio Pennacchi, che tanto ha raccontato la nostra città. Ringrazio l’Amministrazione per essersi resa promotrice del progetto e per la fiducia che mi ha accordato".