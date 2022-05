'Fuori Confine', una serata di beneficenza in sostegno del popolo ucraino

Una serata di beneficenza denominata ‘Fuori Confine’ a sostegno del popolo ucraino e per la pace. L’hanno organizzata per domani, 16 maggio a partire dalle 20 presso la Fattoria Prati di Coppola in via del Lido, Per Latina 2032, il movimento Latina Bene Comune e l’associazione Famiglia Migrante.

“Sarà l’occasione – spiegano i promotori - per ascoltare testimonianze dal vivo di ucraini, accolti nelle nostre case e nelle nostre scuole, per ritrovarsi dopo un lungo periodo di isolamento, e per ricordare che, da sempre, Latina è città di accoglienza e non si tirerà indietro in questo servizio. Immagini di guerra, uccisioni di civili, città distrutte: non si vede una fine della guerra in Ucraina, e noi tutti cittadini del mondo rischiamo di assuefarci all’orrore, che vediamo trasmesso in tv o sui canali web e social. Non si può cedere a questo concludono - l’attenzione deve e può rimanere vigile, lucida e critica”.

La parte musicale sarà affidata al Duo Konk Alba e ai Bluesy Licks.