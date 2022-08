Poste Italiane, tutti gli uffici di Latina città aperti anche ad agosto

Anche ad agosto, periodo storicamente caratterizzato da una sensibile riduzione dei flussi di clientela in particolare nelle città, Poste Italiane garantirà una continuità operativa in tutti gli otto uffici postali di Latina.

In particolare, i cinque uffici mono turno di Latina 1 (via Veio), Latina 3 (via degli Elleni), Latina 4 (via Priverno), Latina 5 (Strade Congiunte Destre) e Latina 6 (largo Cesti) continueranno per l’intero mese a essere aperti con i consueti seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35).

Sempre disponibili con orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35) anche le sedi di Latina Centro (piazzale dei Bonificatori), Latina stazione (viale della Stazione) e Latina 2 (via Enrico Toti). I tre uffici, osserveranno orario estivo fino alle 13.35 solamente nella settimana di Ferragosto (Latina Centro) e in quella dall’8 al 12 e in quella dal 22 al 31 agosto (Latina Stazione e Latina 2).

Per facilitare l’accesso al servizio, Poste Italiane informerà i cittadini sia attraverso appositi avvisi affissi presso gli uffici postali con gli orari e le sedi più vicine aperte, sia attraverso il sito www.poste.it e le App di Poste Italiane.

Anche quest’anno viene inoltre garantito il presidio nei 14 Comuni della provincia di Latina che hanno meno di 5mila abitanti con un solo ufficio postale.

L’Azienda ricorda infine che in provincia di Latina sono disponibili 75 ATM Postamat in funzione sette giorni su sette e 24 ore su 24 per effettuare operazioni di prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti.

I servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online (sito poste.it, app “Ufficio Postale” e app “Banco Posta”) attraverso i quali è possibile svolgere una serie di attività come l’invio di corrispondenza e pacchi, il pagamento di bollettini, la gestione del conto corrente.