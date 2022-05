Uiltucs a congresso, riflettori puntati sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

Lavoro, diritti e sicurezza. Questi i temi attorno ai quali si svilupperà il dibattito all’interno del 12esimo congresso della Uiltucs di Latina in programma per venerdì 13 maggio presso l’agriturismo ‘Le folaghe’ di Terracina.

Un appuntamento, spiegano i promotori, finalizzato a mettere in campo un’analisi delle tante criticità che devono affrontare i settori del turismo, commercio e i servizi – anche a causa della pandemia - e immaginare prospettive future. Il dibattito prenderà il via da un appello ‘Per un lavoro più dignitoso e in sicurezza’, slogan che ricomprende i problemi dell’intera provincia pontina. “In tutti i comparti che Uiltucs Latina rappresenta – sottolineano i responsabili del sindacato - c’è una parola d’ordine comune, vale a dire sui luoghi di lavoro per evitare che il numero dei morti continui a salire. Ed è questo il messaggio che vogliamo lanciare in questo congresso affinché sul nostro territorio si diffonda una nuova la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro perché c’è ancora molto da fare”.

Si parlerà inoltre di sviluppo economico nel corso di un confronto sul turismo, settore portante dell’economia pontina con un dibattito che ha l’obiettivo di raccogliere contributi da parte dei diversi interlocutori invitati all’evento.