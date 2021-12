VIDEO | Vaccini ai bambini, il professor Lubrano: "E' una sicurezza per i più piccoli"

Le parole del professor Riccardo Lubrano, dirigente della Pediatria dell'ospedale Goretti, sulla vaccinazione anti covid ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, iniziata oggi a Latina e in altri hub del Lazio.

"E' importante che le famiglie sappiano che devono portare i bambini a vaccinare - sostiene il primario - E' una sicurezza per i bambini perché esistono anche patologie dell'infanzia legate al covid ed è una sicurezza anche per la famiglia e per tutta la comunità"