La flotta "green" di Poste Italiane: consegnati 30 nuovi veicoli hybrid per i portalettere pontini

Il 5 giugno si celebra la Giornata mondiale dell'Ambiente e Poste Italiane, in linea con i principi generali che definiscono uno sviluppo compatibile con la salvaguardia dell'ambiente, conferma anche in provincia di Latina la sua politica di sostenibilità. Anche a Latina e nel territorio pontino dunque l'azienda ha in programma alcuni progetti di efficientamento energetico e in questa ottica una delle iniziative in corso di attuazione sarà il rinnovo della flotta aziendale attraverso la sostituzione del parco veicoli esistente con mezzi "green", che saranno utilizzato per il recapito di pacchi e di corrispondenza.

In particolare, nei centri di recapito pontini, con le nuove consegne di 30 auto Hybrid che vanno ad aggiungersi ai 12 quadricicli elettrici, ai 4 tricicli elettrici, ai 27 tricicli a benzina a basse emissioni e ai 2 veicoli alimentati a Gpl, la flotta aziendale raggiunge i 75 mezzi “green” che ogni giorno vengono usati dai portalettere per la consegna di corrispondenza e pacchi su tutto il territorio provinciale.

“A conferma della rilevanza dei temi ambientali per la nostra strategia, Poste Italiane diventerà un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030 - aveva ricordato l’amministratore delegato Matteo Del Fante in occasione della presentazione del piano strategico “2024 Sustain & Innovate”– l’impegno che abbiamo assunto per la sostenibilità e l’innovazione è un supporto importante per raggiungere gli obiettivi del Paese e dell’Europa per una ripresa economica sostenibile, in linea con quanto programmato nel Recovery Plan".