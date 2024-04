A Latina il Villaggio europeo dello sport dal 23 al 30 settembre

Il capoluogo pontino ospiterà il Villaggio europeo dello sport, dal 23 al 30 settembre prossimi. Una decisione condivisa dai comuni pontini di Sabaudia, Terracina, Fondi, Maenza, Priveno, Pontinia, San Felice e Formia, che insieme a Latina sono stati insigniti del titolo di European Community of Sport 2024, con la denominazione di Comunità Pontina dello Sport. Si tratta di un riconoscimento dell’Aces, associazione no profit con sede a Bruxelles che dal 2001 assegna i titoli di Regione, Capitale, Comunità, Città Europea dello Sport, ponendosi l’obiettivo di promuovere lo sport tra i cittadini dell’Unione Europea, in particolare verso i bambini, gli anziani e i disabili.



“Il Villaggio europeo dello sport – spiega la sindaca Matilde Celentano – sarà allestito nel centro storico di Latina, all’interno del perimetro dell’isola pedonale e sarà aperto a tutte le realtà sportive dei comuni appartenenti alla Community Pontina e dell’intera provincia. Come sindaco del capoluogo, sono molto orgogliosa di poter ospitare una manifestazione di questa portata, che vedrà la partecipazione di migliaia di persone provenienti dai diversi centri per promuovere lo sport in tutte le sue forme”.



L’Aces, per l’anno in corso, in Italia ha insignito del titolo di Comunità dello sport anche altre quattro realtà (Cuore di Valtellina, Terra dei due Laghi, Flegra dello Sport e Maremma Toscana Sud), del titolo di Regione europea dello Sport il Veneto e di Capitale europea dello Sport la città di Genova. “La nostra Comunità Pontina è unica nel Lazio ad aver ottenuto per il 2024 un titolo europeo dall’Aces – ha sottolineato l’assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato – Ringrazio le amministrazioni degli altri otto Comuni appartenenti alla nostra community, in particolare del Comune di Sabaudia che è capofila, che hanno condiviso la scelta di ospitare a Latina il Villaggio dello sport. Dopo il successo della Settimana europea dello sport, che abbiamo organizzato in città lo scorso anno, Latina alza l’asticella per il prossimo settembre con un evento intercomunale e di prestigio internazionale. Siamo già al lavoro per organizzare al meglio questa iniziativa”.



Lunedì, 29 aprile a Roma, presso il salone d’onore del Coni, avrà luogo il Gala European City of Sport per la consegna dei riconoscimenti Aces. “Sarà un’occasione importante e non mancheremo – ha affermato Chiarato - Come assessore allo Sport, ne approfitterò per conoscere più approfonditamente le altre realtà italiane che si sono distinte tra le varie candidature e i meccanismi europei in materia di sport”.