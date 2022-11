SuperEnalotto, tripletta nel Lazio: centrati tre 5 per un totale di 100mila euro

Il Lazio ancora una volta a segno nel concorso del 19 novembre del SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, sono stati infatti centrati tre "5" del valore di 34.301 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata centrata nell'esercizio di via del Sassone a Ciampino, in provincia di Roma, l'altra in via Orione a Ladispoli. La terza vincita invece riguarda la provincia pontina ed è arrivata nel tabacchi di via Don Torello 143, nella città di Latina. Questa settimana, con i "5", il SuperEnalotto ha distribuito nel Lazio oltre 100mila euro.

Il iackpot intanto sale ancora, arrivando a quota 312,6 milioni di euro che saranno in palio nel prossimo concorso. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due "6", entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.