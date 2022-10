Win for Life premia Latina: centrato un 10 da 19mila euro

Il Win For Life premia Latina. Nel concorso delle 12 di oggi, giovedì 27 ottobre, un fortunato giocatore del capoluogo ha centrato un 10, corrispondente a una vincita di 19.608,73 euro.

Come riporta Agipronews, il vincitore ha fatto una giocata da un euro nel punto vendita di via delle Industrie 9. Con un solo euro dunque ha centrato i dieci numeri della combinazione esatta: 1 6 7 8 9 12 13 16 17 20, ma non il Numerone, 4.