Latina in zona rossa: le indicazioni del vescovo Crociata fino alle festività di Pasqua

Tra queste la sospensione del catechismo in presenza. Consentite le celebrazioni, la Via crucis ma senza processione, no alla benedizione delle case

Anche Latina è in zona rossa dallo scorso lunedì 15 marzo e le nuove restrizioni previste con l’ultimo decreto legge del Governo resteranno in vigore fino al prossimo 6 aprile, comprendendo anche il periodo delle festività di Pasqua. Nei giorni scorsi, il vescovo di Latina Mariano Crociata ha inviato una comunicazione al clero pontino circa le attività pastorali, tenute in parrocchia, durante questo periodo. L’intento è quello di suggerire alcune indicazioni in aggiunta alle prescrizioni emanate dalle autorità competenti. “Volendo cogliere il senso di quelle restrizioni, volte a contenere il più possibile uscite, movimenti esterni e assembramenti in quanto occasioni di potenziale contagio, ritengo di dovervi invitare a limitare al necessario le attività”, è spiegato nella lettera.

L’indicazione di monsignor Crociata è quella di sospendere “il catechismo in presenza e tutte le attività che comportino movimento o assembramento in chiesa. Sono consentite le celebrazioni e i momenti di preghiera che garantiscono che i fedeli rimangano al loro posto in chiesa (anche la Via crucis, se non comporta alcuna forma di processione; mentre sono da escludere le liturgie penitenziali). Non è opportuna in queste settimane la benedizione delle case”.

Con riguardo al catechismo, però, l’auspicio è di evitare che “la sospensione della catechesi dei ragazzi in presenza interrompa del tutto il cammino formativo”. In molte famiglie di ragazzi si staranno ponendo la questione dei sacramenti al termine del catechismo. Su questa materia, il Vescovo chiede “di considerare attentamente l’opportunità di fare slittare verso l’inizio dell’estate, o anche all’autunno, la celebrazione delle Prime Comunioni e delle Cresime qualora il cammino di formazione abbia bisogno di essere completato”.

Infine, a differenza dello scorso anno, questa volta sarà possibile celebrare la Messa crismale, momento della Settimana Santa molto atteso e partecipato dai fedeli pontini, seppur con qualche limitazione. L’indicazione di Crociata è puntuale: “Quest’anno celebreremo la Messa crismale, il mercoledì santo pomeriggio, alla quale sarete invitati voi presbiteri e diaconi, oltre che i membri laici del Consiglio pastorale diocesano. Quanto al triduo pasquale, vi chiedo di attenervi alle indicazioni contenute nel decreto già inviato. In particolare, considerata anche l’entrata in vigore dell’ora legale, confermo che non è opportuno iniziare la Veglia pasquale prima delle 19.30”.