Lavori di messa in sicurezza, chiusa al traffico via Sermonetana

Al via da oggi, lunedì 30 gennaio, i lavori di messa in sicurezza del versante della collina sovrastante via Sermonetana, la strada provinciale che conduce al centro storico del comune lepino. Ad annunciarli il Comune per voce del sindaco Giuseppina Giovannoli. Gli interventi sono stati finanziati grazie ai fondi per mezzo milione di euro che l’Amministrazione ha ottenuto dal Ministero dell’Interno.

“Un intervento atteso da tempo - come spiega l'assessore ai Lavori pubblici Nicola Minniti - che andrà a mettere in sicurezza il fronte del versante a ridosso della strada attraverso l’installazione di barriere e reti para massi, a tutela della circolazione di auto e biciclette diretti al centro storico”.

I lavori saranno a cura della ditta MS costruzioni srl, affidati dalla Stazione unica appaltante istituita presso la Provincia di Latina. Per garantire maggiore sicurezza al cantiere, lo stesso Ente di via Costa ha emesso una ordinanza di limitazione al traffico su via Sermonetana, nel tratto interessato dai lavori, dal chilometro 1+700 circa al chilometro 5+400. La strada resterà chiusa dalle 8,30 alle 12,30 e delle 14:30 alle 18:30 alle auto, ad eccezione dei mezzi di soccorso, alle forze dell’ordine e ai mezzi di trasporto pubblico.

“La circolazione tornerà regolare non appena saranno terminati i lavori propedeutici all’installazione delle barriere di protezione. Ci scusiamo per i disagi che avranno gli automobilisti, disagi necessari per avere più sicurezza tra qualche settimana” conclude il sindaco Giovannoli.