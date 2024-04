Nuovo cantiere congiunto Acqualatina- Italgas: lavori in programma a Latina

Dopo l'esperienza positiva di Gaeta, apre un altro cantiere congiunto Acqualatina- Italgas per avviare lavori contestuali sulle reti dell'acqua e del gas. Questa volta gli interventi riguardano Latina.

La soluzione dell'unico cantiere per due diverse tipologie di lavori consente di ridurre sia i disagi per la cittadinanza in termini di viabilità e di fruibilità degli spazi, sia l’impatto sull’ambiente grazie all’abbattimento di emissioni in atmosfera e di rumori dovuti all’utilizzo di mezzi meccanici. A questi vantaggi si aggiunge l’ottimizzazione dei costi per il ripristino delle aree al termine dei lavori. L’iniziativa dei cantieri congiunti prevede un’accurata attività di analisi preventiva da parte dei due gestori relativamente alla “sovrapponibilità” degli interventi e si inserisce all’interno di un piano di azione da realizzare in sinergia tra il gestore idrico dell’Ato4-Lazio ,eridionale e la società distributrice di gas. Slogan dell'iniziativa è “Stiamo lavorando per voi. Insieme” che campeggerà sui cartelli informativi

del cantiere, a sottolineare l’impegno congiunto delle due società.

Nel dettaglio gli interventi prevedono la sostituzione di circa 260 metri di rete idrica, con la bonifica di tutti gli allacci presenti, e 170 metri di condotte del gas in via Germania, nel capoluogo pontino, nel tratto compreso tra via Francia e via Svizzera. Per il gas invece si tratterà di un intervento di ammodernamento della rete che riguarderà un tratto di circa 180 metri di via Germania, compreso fra il civico 33 e il civico 61, sotto il quale scorre la condotta in media pressione.