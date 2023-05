Lavori sulla linea Roma-Napoli: come cambia la circolazione dei treni

Interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sono previsti all’inizio del mese di giugno sulla linea Roma-Napoli, via Formia da parte di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS). Interventi che avranno come conseguenza alcune modifiche alla circolazione dei treni durante il ponte per la Festa della Repubblica.

I lavori, infatti, inizieranno alle 15 di venerdì 2 giugno e si concluderanno alle 3 di domenica 4 giugno, con la sospensione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Minturno e Sessa Aurunca.

In particolare, spiegano da Ferrovie dello Stato Italiane, gli interventi - di un valore pari a circa 350.000 euro - riguardano l’impermeabilizzazione del sottovia nei pressi di Minturno e vedranno all’opera circa 40 operai specializzati di Rfi e di ditte esterne.

Come cambia la circolazione dei treni

I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni intercity, intercity notte e regionali della linea Roma-Benevento che seguiranno il percorso via Cassino con variazioni di orario e di fermate. Previsto servizio di bus tra le stazioni di Sessa Aurunca e Minturno/Formia, tra Villa Literno e Formia/Caserta/Falciano e Minturno, tra Napoli Centrale e Formia e tra Caserta e Aversa/Formia/Minturno/Villa Literno. Saranno coinvolti anche alcuni treni regionali delle linee Roma-Frascati, Roma-Velletri, Roma-Albano, Cassino-Avezzano/Caserta, Roma-Cassino/Vairano/Caserta/Napoli, Napoli-Roccaravindola/Caserta, che subiranno variazioni d’orario.